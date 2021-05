10 araw paid leave benepisyo sa nagpositibong worker

Naghain si Senador Leila de Lima ng panukala na nag-aatas na magkaroon ng paid pandemic leave ang lahat ng kuwalipikadong mangggagawa – public o private sector – na nakumpirmang nagpositibo sa COVID-19.

Inihain ni De Lima ang Senate Bill No. 2148 na naglalayong bigyan ng 10 araw paid COVID-19 leave ang mga empleyado na nahawaan ng virus at kailangang sumailalim sa quarantine.

“Filipinos valiantly choose to work, to provide for their families and to save the economy, despite the danger this pandemic poses,” pahayag ni De Lima, chair ng Senate Committee on Justice, Welfare and Rural Development.

Sabi ni De Lima, sa pagbibigay ng 10 day pandemic leave sa mga manggagawa ay hindi lang pinoprotektahan ang kapakanan ng mga ito kundi tinitiyak din nito ang kanilang occupationa safety at kanilang kalusugan. (Dindo Matining)