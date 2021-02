10-anyos buntis sumirit

Nagbabala ang Commission on Population and Development (PopCom) na posible pang tumaas ang kaso ng teenage pregnancy sa bansa matapos maitala na sumirit ng 7% ang bilang ng mga kabataang nabuntis na may edad 10 hanggang 14 noong 2019.

Sa isang pahayag, tinukoy ng Commission on Population and Development (PopCom) ang pinakahu­ling datos ng Philippine Statistics Authority (PSA) na nagsasaad na umabot sa 62,510 ang bilang ng mga menor de edad na nanganak noong 2019 kumpara sa naitalang 62,341 noong 2018.

Sa nasabing bilang, 2,411 dito ay mga kabataang may edad 10 hanggang 14 kumpara sa naitalang 755 sa parehong edad noong 2000.

Sinabi ng PopCom na ito ang ika-siyam na magkakasunod na taon na nagtala ang Pilipinas ng mataas na kaso ng maagang pagbubuntis.

Lumitaw na isa sa bawat tatlong nanganak na menor de edad ay nagmula sa Calabarzon na nagtala ng 8,008; NationalCapital Region (NCR), 7,546; at Central Luzon na may 7,523 kabataang nanga­nak. (Mia Billones)

Sinabi ni Population and Development Undersecretary Juan Antonio Perez III na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa ilalatag na teenage pregnancy reduction program.