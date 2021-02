1 UK variant carrier nasa NCR, wala sa Cebu

Humingi ng paumanhin ang Department of Health (DOH) sa mga residente sa Cebu makaraang inanunsyo na mula sa Liloan ang isang lalaking pasyente na mayroong UK COVID-19 variant, kahit pa hindi ito nanatili sa lugar bago magpositibo.

Paliwanag ni DOH undersecretary Maria Rosario Vergeire, ““We’d like to apologize to the province of Cebu. Hindi po tayo para mag-instigate ng takot ngunit iyon lang po talaga ang regular o kasama po doon sa pagre-report natin talaga because that is part of their case investigation form.”

Sinabi naman ni DOH 7 Spokeperson Jean Loreche na mula pa noong Nobyembre ay hindi pa ito bumabalik sa Cebu at dito na detect sa Maynila na may UK COVID-19 variant ito.

“’Yun po kanyang testing ginawa as a requirement kasi naga-apply po ito ng magtrabaho sa ibang bansa,” ayon kay Loreche.

Ang nasabing pasyente ay kabilang sa kabuoang 25 kumpirmadong UK COVID-19 variant sa bansa, na ang isa ay nasawi. (Juliet de Loza-Cudia)