1 UK variant carrier, ermat ng MRT staff

KINUMPIRMA ng Department of Health (DOH) na isa sa 19 bagong UK coronavirus variant cases ay iniuugnay sa isang empleyado ng Metro Rail Transit (MRT).

Inilarawan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire ang pasyente na isang 46-anyos na babae at residente ng Pasay City na ang anak ay isang MRT-3 employee.

Nabatid na siya ay nagpositibo sa COVID-19 noong Enero 25 at ngayon ay naka-home quarantine. Patuloy na nagsasagawa ng imbestigasyon ang DOH Metro Manila office sa kaso. “Connected po siya doon sa cluster ng MRT cases natin, ‘yong MRT emplo­yees, kasi ‘yong anak niya was from the MRT, nagtatrabaho doon,” ayon kay Vergeire.

Ang kaso ay kabilang sa 19 new UK variant cases na iniulat ng DOH noong nakaraang linggo.

Nabatid na may 42 personnel ng MRT 3 ang nagpositibo sa COVID-19 kaya inilagay ang MRT 3 Depot sa ilalim ng “enhanced access control”.

Kaugnay nito lima pang kaso ng UK variant ay 20-anyos na babae mula sa Mountain Province na nagpositibo sa COVID-19 sa Metro Manila noong Enero 12 bilang bahagi ng pre-departure screening.

Kasama rin ang 37-anyos na lalaki mula sa Bukidnon at nanatili ng mahabang panahon sa Metro Manila para sa training; isang 25-anyos mula sa Dasmariñas, Cavite; 47-anyos na babae mula sa Las Piñas na galing sa Morroco; at isang 49-anyos na lalaki mula sa Rizal at hindi kinumpirma ng DOH kung siya ay returning overseas Filipino.

Sinabi ni Vergeire na 107 close contacts sa Davao, 12 sa Mountain Province, at 50 sa Ilocos Norte ang nati-trace sa 19 na bagong UK variant cases.

Sa kabuuan ay nasa 44 na ang tinamaan ng UK variant sa bansa.(Juliet de Loza-Cudia)