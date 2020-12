1 trending sa YT: Kathryn, Daniel video masakit sa dibdib

Number one trending sa YouTube ang music video na pinagbidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, na likhang kanta ng Ben & Ben, ang ‘Sa Susunod Na Habang Buhay.’

Sa intro pa lang ng music video, ramdam mo na ang pait ng kuwento.

“Palagi akong nanaginip, at paggising ko, para akong nagluluksa para sa pagmamahal na hindi ko pa naman nahahanap.

“May nalimutan yata ako, may naiwan sa daan, may biglaang paggaan sa mga balikat ko at hindi ko naiintindhan. Sa sobrang gaan, masakit,” ang maririnig na boses ni Daniel habang naglalakad sila ni Kathryn sa tabing dagat.

“Sino nasa panaginip mo?” tanong ni Katrhyn.

“Ikaw!” sagot ni Daniel.

Ang lungkot ng kanta, ang lungkot ng mga naunang eksena. Na ramdam ang problema sa dalawang karakter, na tila sinubok ng tadhana ang kanilang pagmamahal.

Makikita ang eksena na nag-aaway ang dalawang karakter, na may eksena pa na pareho silang naglalakad sa mismong tubig dagat.

At may mga eksena rin na ipinapakita ang paghahanda sa baby crib, at paghimas ni Daniel sa tiyan ni Kathryn. At mas makabagdag damdamin ang eksena na hawak ni Daniel ang isang kahon ng sapatos na pambata.

Pero siyempre, nandiyan pa rin ang eksena ng lambingan sa dalawa, na kahit anong mangyari, ang pagmamahal nila sa isa’t isa ang mananaig.

“Ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin sa susunod na habang buhay,” ang huling linya sa kanta.

Pero, ang isang bagay na maipupuri pa rin sa KathNiel, kahit na sabihin mong music video lang ito, ramdam mo ang isandaang porsiyento na ibinigay nilang trabaho.

Kung akting ang pag-uusapan, walang duda na ibinigay nila ang kailangan.

Kanya-kanyang interpretasyon ang mga netizen, subscriber sa kuwento ng music video.

Pero, marami ang nagsabi na kuwento ito ng pagmamahalan, na nauwi sa masaklap na hiwalayan, dahil sa pagloloko ng lalake, na nagbigay ng depresyon sa babae, kaya namatay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero, sa huli ay nanaig pa rin ang matinding pag-iibigan nila, at doon nga pumasok ang mga linyang ‘ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin sa susunod na habang buhay’.

May nagsasabi naman na tatlong kuwento ito ng pag-ibig na ginampanan lang ng dalawang personalidad.

Anyway, sa loob lang ng halos isang araw, umabot na sa mahigit 2.5 milyon ang nanood ng video, at kulang-kulang sa 20,000 na ang nagkomento sa music video na ito na mapapanood sa YouTube channel ng Ben&Ben.

At ang petisyon ng mga fan, gawin itong pelikula, dahil sa tindi nga raw ng epekto nito sa puso ng mga nakapanood na. At ang dami nga talagang naka-relate sa eksena ng KathNiel.

Rhian, Coney, Mikael balik TV sa Dec. 28

Hindi na maitago ng mga manonood ang kanilang excitement sa pagbabalik-telebisyon ng top-rating primetime series na ‘Love of My Life’ ngayong Dec. 28 sa GMA.

Matatandaan na nitong Nobyembre ay sumailalim sa 22-day lock-in taping ang cast na pinangungunahan nina Coney Reyes, Carla Abellana, Rhian Ramos at Mikael Daez para sa fresh episodes ng serye.

Sa Instagram ay nagbahagi rin si Carla ng behind-the-scene photo na kuha mula sa kanilang lock-in taping.

“Just as I mentioned, “Love of my Life” is returning on primetime television before the year ends. Fresh episodes coming real soon.”

Abangan ang kapana-panabik na pagbabalik ng ‘Love of my Life’ sa GMA Telebabad!