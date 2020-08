1 trending sa Twitter: Jose Mari Chan nagparamdam na, palaban sa virus

Number one trending agad-agad si Jose Mari Chan ngayong unang araw ng Agosto. At siyempre, alam niyo kung bakit, o kung ano ang ibig sabihin noon.

Well, nagpapaalala na nga si Mr. Chan na isang buwan na lang at maririnig na ulit ng mga Filipino ang paborito at mga pinasikat niyang kanta, na may kaugnayan sa Pasko.

Heto nga ang mga nakakalokang paramdam ng mga netizen:

“It’s almost Jose Mari Chan season. Are you guys ready for whenever I see girls and boys?”

‘Jose Mari Chan is getting ready.”

“Whenever I see girls and boys wearing facemask on the street…”

“Be ready, Jose Mari Chan is waving…”

“Hope when we hear Jose Mari Chan singing our fave Christmas songs, pandemic will be gone… Please God help us… we really want to spend our normal holiday cheers with excellent health for all of us and our families,” sabi ni elsiepooh.

Well, sabi nga, kahit anong virus pa ‘yan, hindi aatrasan ni Jose Mari Chan sa paghahatid ng masayang pakiramdam sa pagsapit ng Pasko.

Sana nga Lord… (Dondon Sermino)