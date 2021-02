1 taon nang kasal: Happy wife ako kay Matteo – Sarah

Abang-abang ang mga fan kahapon (Feb. 20), sa kung ano ang pasabog ni Matteo Guidicelli para sa misis niyang si Sarah Geronimo, sa selebrasyon ng isang taon na kasal nila.

Yes, di ba nga, Feb. 20, 2020 pumutok ang balitang magpapakasal ang dalawa. Nag-abang ang mga reporter, netizen sa mga ganap nina Sarah at Matteo, at noong gabing-gabi na nga, doon lang naglabasan ang kuwento na kinasal nga ang dalawa, dahil na rin sa iskandalong naganap umano, sangkot ang nanay ni Sarah, at ang bodyguard ng aktres/singer.

Anyway, isang taon na nga `yon, at kitang-kita naman ang kaligayahan ni Sarah sa piling ni Matteo ngayon.

Habang sinusulat ito, wala pang masyadong ganap kina Sarah at Matteo. Pero sangkatutak na ang mga fan na bumati sa kanilang anibersaryo.

Anyway, naglabas ng video si Matteo sa IG niya, na nagpapakita ng daily routine nila ni Sarah. Nagsimula sa jogging na kasama ang aso, nag-weights, nag-push up, at tawa nang tawa si Sarah.

Kasunod ang pagpi-prepare ng pagkain, pagluluto, at siyempre ang sabay nilang pagkain.

“Coz a healthy heart is a happy heart,” sabi ni Sarah.

“And a happy wife is…” singit na sabi ni Matteo.

“Happy life. Hahahaha!” saad ni Sarah.

Well, obyus naman na happy wife si Sarah kay Matteo.

At siyanga pala, ang video na `yon ay para sa bago nilang endorsement, ang Golden Fiesta. (Dondon Sermino)