1 pm sa ‘Anything Goes’: Richard live sa Abante sa Miyerkoles  

Alam mo, Dondon, sobrang excited ako para sa live episode ko bukas ng 1:00PM sa Facebook page ng Abante News Online show ko na Anything Goes!

Finally kasi ay in-ask ko si Richard Gutierrez para mag-guest.

Tamang-tama kasi at nag-start na ang promotions ng Fantastica, ang Metro Manila Film Festival 2018 movie entry ng Star Cinema at Viva Films na pagsasamahan nila for the first time ng kumpare niyang si Vice Ganda, kaya sabi ko kay Richard ay magpunta na nga sa Abante office/studio bukas at nag-yes naman siya kaagad!

Actually, maituturing talaga na Abante baby itong si Richard dahil child stars pa lang sila ng twin brother niyang si Raymond Gutierrez ay palagi na silang laman ng mga pahina ng tabloid na ito!

Nang magkausap nga kami ni Richard, excited din siyang magpunta sa Abante office/studio para personal ding mapasalamatan ang aming big bosses at ang lahat ng mga taga-editorial dahil sa suporta sa kanya at sa buong Gutierrez family!

After nga naming mag-usap ni Richard ay ibinalita ko kaagad kina Boss Rey at Sir Gil ang guesting bukas ni Richard sa Anything Goes online show ko, kaya natuwa rin sila.

O, ayan, Ma’am Jeany Lacorte (lady boss), bukas, matutupad na ang wish mo at ng mga taga-Abante editorial na makita ng personal si Richard, huh!

Anyway, bukas ng 1:00PM, tutukan lang ang Anything Goes online show at puwede rin kayong mag-join sa pagtatanong, just post sa live video ng mga gusto ninyong itanong kay Richard at ia-announce rin namin bukas ang posibleng manalo ng ilang gift packs na inihanda namin.

Puwede n’yo na ring i-email ng advance sa questionsjunlalin@gmail.com ang mga gusto n’yong itanong kay Richard.

So, samahan ninyo kami bukas just go to your Facebook account and look for Abante News Online page!

Daniel, Regine concert hiling ng mga fan

Wow, nakakabilib talaga ang Regine at the Movies concert series ni Regine Velasquez-Alcasid dahil kaliwa’t kanan ang request na mag-repeat ‘yon!

Hindi pa nga kontento ang mga avid fan ng Asia’s Songbird at humihirit sila ng kahit isa o two nights pa ng Regine at the Mo­vies, huh!

Pero mukhang hindi nga yata mangyayari kaagad ‘yon dahil puno rin naman ang schedules ng misis ni Ogie Alcasid dahil any day now ay mag-i-start na rin silang mag-taping para sa sitcom na pagsasamahan nila sa ABS-CBN!

Eh, early next year din, may Idol Philippines si Regine kung saan ay isa siya sa judges at paghahandaan din niya ang two-night Valentine concert nila ni Vice!

Anyway, tatanungin ko pa rin uli si Cacai Velasquez-Mitra kung talagang final na ba na hindi nila mapagbibigyan muna ang request na ‘yon ng mga fan.

‘Yung third night nga pala ng concert series kung saan special guest niya si Da­niel Padilla ay sobrang ganda rin ng feedback, kaya may clamor din na pagsamahin sila sa isang back to back concert, huh!

Rodjun, Dianne hindi magka-live in

Nasa The Peninsula Manila ako noong Sunday late night at nakita ko roon si Rodjun Cruz.

Nagkatsikahan nga kami sandali ni Rodjun, kaya inusisa ko siya kung nagli-live-in na ba sila ng fiancé niyang si Dianne Medina, pero ang sagot niya ay, “Hindi po, Tito Jun. Ang Dad pa rin po niya ang kasama niya sa bahay.

“Sa bahay pa rin po namin sa Parañaque ako nakatira.

“Pero may pinagagawa na nga po kaming house ni Dianne sa may Fairview. Lilipat po ako roon after ng kasal namin next year,” sey niya.

December next year nga raw talaga ang kasal nila ni Dianne.

“May one year pa kaming magwo-work for that. So, may one year pa kaming magkasama ni Rayver (Cruz, his younger brother) at ng Mom namin sa bahay sa Parañaque,” sabi pa niya.

Janine, Rayver sa L.A. magpa-Pasko

Tinanong ko nga pala si Rodjun kung makakasama ba si Rayver sa Los Angeles, California kay Janine Gutierrez at sa pamilya nito na magbabakasyon sa Los Angeles, California ngayong Christmas break at, “Yes po, Tito Jun,” ang sagot niya.

Wow, ang bongga at hindi talaga papayagan ni Rayver na hindi sila magkasama ni Janine this Christmas, huh!