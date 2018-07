1 patay sa Toronto mass shooting

Nabulabog ang isang komunidad sa Toronto nitong Linggo matapos na walang habas na mamaril ang isang lalaki at tamaan ang 14 katao, isa dito ay napuruhan at namatay.

Napatay din ang gunman mula sa tama ng baril, pero hindi pa malinaw kung galing ito sa mga rumes­pondeng pulis o nagbaril ito sa sarili.

“Other than the shooter we have a young lady that is deceased,” pagsisiwalat ni Toronto police chief Mark Saunders.

Isang batang babae ang nasa kritikal na kondis­yon, habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng namatay na suspek.

Ayon sa isang saksi na si John Tulloch, kabababa lang niya at ng kapatid mula sa kotse pagdating sa Greektown, nang makarinig ng 20 hanggang 30 putok ng baril.

Doon na umano nagdatingan ang mga pulis, paramedics at iba pang mga first responder, habang naglabasan din ang ibang residente upang mag-usisa.