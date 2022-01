1 patay, 20 sugatan sa sumambulat na bomba

Sumabog ang isang bomba sa kotse na ikinamatay ng isa katao habang sugatan ang 20 iba pa sa Colombia, malapit sa hangganan ng Venezuela.

Napinsala din sa nasabing pagsabog ang ilang pribadong gusali.

Ayon kay Defense Minister Diego Molano, ang pag-atake ay pinlano at pinondohan ng Venezuela.

“The explosives used in this terrorist act were brought into Colombia from Venezuela,” ani Molano.

Samantala, madalas na inaakusahan ng Presidente ng Colombia na si President Ivan Duque ang Venezuela sa likod ng insidente dahil sa pagprotekta sa mga rebelde sa teritoryo nito. (Sherrylou Nemis)