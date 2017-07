1 pang Tropical Depression, nakabuntot kay ‘Gorio’

By Abante Online Reportorial

Lalo pang lumakas ang bagyong ‘Gorio’ habang ito ay nasa bisinidad ng Extreme Northern Luzon, ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

As of 10:00 AM, ang mata ng Severe Tropical Storm “GORIO” ay nasa 360 km Silangan ng Basco, Batanes.

Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 105 kilometer per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 130 kilometer per hour.

Tinatahak ng bagyo ang direksyon ng hilagang-kanluran sa bilis na 15kph.

Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone warning signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes.

Ayon sa PAGASA, mananatiling maulan hanggang weekend ang Metro Manila hanggang sa makalabas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) ang bagyo.

Samantala, isa pang tropical Depression ang minomonitor ng PAGASA na nakabuntot sa bagyong Gorio.

Huli itong namataan sa labas ng PAR o nasa layong 450 km sa Kanluran ng Calayan, Cagayan.