1 pang talunang kaalyado in-appoint ni Duterte

Ipinuwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) chairman Francis Tolentino bilang political adviser ng Malacañang.

Sa inilabas na listahan ng mga bagong talagang opisyal na ipinadala sa mga mamamahayag nitong Hulyo 11, ang appointment ni Tolentino ay pinirmahan ni Duterte noong Hunyo 27.

Si Tolentino ang dating pinuno ng MMDA sa ilalim ng administrasyon ni ex-President Noynoy Aquino.

Naging alkalde ito ng Tagaytay City mula 1995 hanggang 2004.

Tumakbong senador noong 2016 elections at umanib sa kampo ni Duterte subalit natalo sa halalan.

Maliban kay Tolentino, itinalaga rin ni Pangulong Duterte ang singer-politician na si Anthony Castelo bilang board of director ng Bataan Shipyard and Engineering Company; dating actress na si Michelle Ortega bilang assistant secretary sa Department of Tourism (DOT); dating Batangas City councilor Ma.

Kristine Balmes bilang deputy executive director ng Philippine Commission on Women (PCW); Media Accreditation and Relations Office (MARO) director Florentino Loyola Jr. bilang Presidential Communications Operations Office (PCOO) assistant secretary; dating PCOO Asec. Mia Reyes-Lucas bilang bagong PCOO undersecretary.

Itinalaga rin ni Duterte si Amable Aguiluz bilang special envoy of the President to the Gulf Cooperation Council, habang si dating PDEA chief Dionisio Santiago naman ay itinalaga bilang chairman ng Dangerous Drugs Board (DDB).