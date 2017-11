1 pang pugante sumuko na rin

Sumuko na sa isang barangay official sa Barangay Matalata, Mabitac ang isa pang tumakas na preso sa Laguna Provincial Jail kamakalawa ng hapon.

Ayon Rommel Palacol, head ng Laguna Action Center, kasalukuyang nakakulong na uli Laguna Provincial Jail ang presong si Teddy Bucal matapos na ito ay dalhin doon ng mga tauhan ng PIB, Laguna PPO, Siniloan MPS at Mabitac MPS bandang alas 9:00 ng gabi.

Itinuro din nito ang pinagtaguan ng armalite rifle na naaagaw sa jail guard kaya’t narekober ito sa isang lugar sa Los Banos.

Sa pagsuko ni Bucal na may kasong murder, dalawang pugante na lamang ang pinaghahanap ng mga awtoridad.

Ito ay sina Rayman Raymundo, na may kasong murder at siya umanong bumaril sa jil guard at si Rio Mahilom, na may kasong illegal possession of firearms.

Unang naaresto sa Imus, Cavite ang dalawa na sina Rhandel Vale at si Rommel Macaraig.

Sumuko naman sa mga pulis sa Sta. Maria Bulacan si Verjust Dizon.

Samantala nanatiling kritikal pa rin sa ospital ang nabaril na jail guard na si Norberto Malabanan noong tumakas ang mga bilanggo noong Linggo ng umaga.( Ronilo Dagos)