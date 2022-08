1 pang opisyal nagbitiw! Sibatan na sa asukal scam

Isa na namang opisyal ng Sugar Regulatory Adminis­tration (SRA) na pumirma sa kontrobersyal at kontrobersiyal na Sugar Importation Order No. 4 ang nagbitiw sa kanyang puwesto.

Si Atty. Roland Beltran, miyembro ng SRA ang nagbitiw subalit ang kaniyang dahilan ay dahil sa kanyang kalusugan at hindi umano konektado sa Sugar order no. 4.

“Yes, I submitted my resignation,” pahayag ni Beltran sa kanyang mensahe sa GMA News Online.

Sa kanyang liham na may petsang Agosto 14 na naka-address kay Executive Secretary Victor Rodriguez, sinabi ni Beltran na ang kanyang pagbibitiw ay walang kinalaman sa anumang imbestigasyon kaugnay sa inilabas na Sugar Order No. 4 s. 2022-2223.

Iniimbestigahan ngayon ang SRA bunsod ng ipinalabas na Sugar Order 4, na pumapayag sa pag-angkat ng 300,000 metriko toneladang asukal sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na ito ay peke dahil hindi ito pinayagan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., na tumanggi ring payagan ang panukala.

Giit ni Beltran, ang kanyang boto ay… “conditional subject to compliance of the provisions of laws, rules and regulations and the internal process of SRA.”

“The action is thus withdraw and negated due to non-compliance of the conditions set forth therein,” paliwanag pa ni Beltran sa kanyang resignation letter.

Kaugnay nito wala pang anunsiyo ang Malacañang kung tinanggap na ang pagbibitiw ni Beltran.

Magugunitang una nang nagbitiw si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, na isa sa lumagda sa Sugar Order, matapos na humingi ng tawad sa pangulo. (Dolly Cabreza)