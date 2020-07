1 pang kongresista binawi ang pag-akda sa ABS-CBN franchise renewal

Binawi na rin ni Abang Lingkod party-list Rep. Joseph Stephen Paduano ang pagiging co – author ng House Bill No. 3173, na himihiling para sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN.

Paliwanag ng kongresista ,naging isa umanong ‘eye-opener’ hindi lamang para kanya kundi sa sambayanang filipino ang serye ng mga pagdinig ng house joint committees on legislative franchises and good government na kung saan tinalakay ang ibat ibang isyu at alegasyon laban sa TV network.

Kabilang na dito ang isyu ng citizenship ni ABS CBN chair emeritus Gabby Lopez,ang usapin sa umano’y paglabag sa labor laws at tax-related issues gayundin ang sinasabing ‘bias’ reporting ng naturang network.

“Though it is hard for me, I came to the conclusion that I am withdrawing my co-authorship of House Bill 3713 that aims to grant the renewal of the franchise of ABS-CBN. I wish to ask for apology and understanding of my colleague Rep. Joy Tambunting, the principal author of the said House Bill and to ABS-CBN president Carlo Katigbak and to the ABS CBN family,” dagdag ng Solon.

Una na ring binawi ni KABAYAN Party-List Rep. Ron Salo kanyang pagiging may-akda ng panukala.

Iginiit ni sa Salo na hindi umano napatunayan ng network na mali ang mga alegasyong binabato laban dito.

“My party-list group deems that ABS-CBN failed to successfully rebut the long list of alleged violations. Thus, this representation cannot anymore support the grant of a new franchise to ABS-CBN,” ayon pa kay Salo.