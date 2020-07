1 miyembro ng Air Force sa Laoag na-virus

Isang miyembro ng Philippine Air Force (PAF) na nakatalaga sa Laoag City, Ilocos Norte ang nagpositibo sa coronavirus disease-19 (COVID-19).

Sa kanyang official Facebook page, sinabi ni Laoag City Mayor Michael Marcos Keon noong Sabado, dumating umano sa lungsod noong Hunyo 26 ang PAF personnel na instructor ng disaster management.

Ayon kay Keon, may planong pumunta sa Baguio City para sa isang seminar workshop ang PAF personnel kaya sumailalim siya at ang dalawa pang kasamahan sa rapid test noong Hulyo 13 at nalamang positibo siya sa virus.

Sumailalim naman sila sa swab test noong Hulyo 15 sa testing site sa lalawigan. Batay sa sample na dinala sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City positibo sa virus ang nasabing PAF personnel.

Walang sintomas na pinakita ang pasyente na naka-isolate sa kanilang barracks sa Civil Aviation Authority of the Philippines Building sa Laoag International Airport.

Ayon sa alkalde, hindi nila itinuturing na opisyal na COVID-19 case ng lungsod ang PAF personnel dahil hindi ito residente sa lugar. Nagsagawa na ng contact tracing at napag-alaman na galing ang PAF personnel sa San Nicolas Public Market noong Hunyo 28 at noong Hulyo 3 pumunta ito sa bayan ng Currimao upang mag-facilitate ng proficiency auxiliary training in search and rescue.

Umabot sa 200 katao na nakasalumua ng pasyente ang isinailalim sa swab test. (Allan Bergonia)