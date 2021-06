1 minutong panalangin alay ng mga Pilipino

NAG-ALAY ng isang minutong panalangin si Presidential Spokesman Harry Roque para kay dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III na yumao kahapon.

Bago magsimula ang regular press briefing ng kalihim ay hiniling nito sa sambayanan na ipagdasal ang kaluluwa ng yumaong dating Pangulo.

Bago ang press briefing ay nagpaabot ng pakikiramay ang kalihim sa pamilya Aquino kung saan inihayag ni Roque na mananatili sa alalala ng mga Pilipino ang serbis­yong ibinigay ng dating Presidente sa bansa.

“Nakikiramay kami sa pamilyang­ Aquino and we will remember President Aquino fondly and the service that he gave to the country,” ani Roque.

Ang dating Pangulo ay isinugod sa Capitol Medical Center sa Quezon City nitong Huwebes ng umaga kung saan dito napaulat ang pagyao nito. (Aileen Taliping)