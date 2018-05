1 milyong depektibong barangay, SK ballot sinira ng Comelec

Mahigit sa isang mil­yong sumobra at depek­tibong balota o katumbas ng P3 mil­yong halaga ang sinira ng Commission on Elections (Comelec) para sa barangay at Sangguniang Kaba­taan Election (BSKE) na idaraos sa Lunes, Mayo 14.

Sinabi ni Comelec Printing Committee Vice Chair Ma. Victoria Lucero, kabuuang 1,056,154 excess, spoiled at defective ballot ang kanilang sinira.

Nalaman na karamihan sa mga ito ay para sana sa mga botante sa Luzon at Visayas.

Kasama dito ang 511,401 na balota para sa barangay election at 544,753 naman para sa SK election.

Ang mga sobrang SK ballot ay naimprenta noong taong 2016 at 2017 para sa mga botanteng hindi na maaaring makaboto para sa SK polls dahil lumampas na sila sa edad na 30-anyos.

Nabatid na wala namang balota para sa Mindanao ang naimprenta noong 2017 matapos na masuspende ang halalan dahil sa ipinairal na Martial Law doon bunsod ng giyera sa Marawi City.

Ayon kay Lucero, ang bawat balota umano ay nagkakaha­laga ng P3, kasama na rito ang halaga ng papel, tinta, kuryente at paggamit sa mga pasilidad ng National Printing Office (NPO).

Nabatid na tangin­g ang Comelec lamang naman aniya ang may kapangyarihang magsira ng mga balota, ngunit kailangang may pasabi sa citizens’ groups at media, upang maiwasan ang anumang pagdududa­ dito.

Mananatili lamang sa tanggapan ng Comele­c ang mga sinirang balota.

