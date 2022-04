1 mayhawak ng 100 drug case walang pinarusahan! Maraming NCR judge bayaran- Duterte

Binunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may ilang judge sa Kalakhang Maynila na humahawak sa mga kaso ng ilegal na droga ang nabibili.

“I was a prosecutor many years ago, nakita ko ‘yong galaw ng droga, padahan-dahan lang. Matagal ako fiscal eh. But I can only do so much,” bahagi ng talumpati ni Duterte sa Caloocan kamakalawa kung saan ito dumalo para sa kampanya ng PDP-Laban.

“Maraming instances na pagdating sa korte, either tawas ang ibigay sa akin ng mga pulis, mga tarantado o wala, ayaw sumipot. O hindi sa fiscal pa lang, nadi-dismiss na, maghingi ng reinvestigation… there’s a good number of judges here in the entire Greater Manila, nabibili,” pagpapatuloy ng pangulo.

Binanggit din ng pangulo na minsan na niyang binalaan ang Korte Suprema tungkol sa isang judge na walang naparusahan kahit isa sa kabila ng pagdinig sa may 100 illegal drug cases.

“Minsan nag-communicate ako sa Supreme Court. Sabi ko, may isang judge kayo diyan na 100 drug cases dumaan diyan, ni isang conviction, wala… so ‘yong galit ko sa nakikita ko sa bayan,” giit pa ni Duterte.

Matatandaang nang nagbabala si Duterte ng posibilidad ng muling pamamayagpag ng ilegal na droga kapag bumaba na ito sa puwesto sa Hunyo. (Prince Golez)