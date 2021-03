1 linggong ECQ pa hirit ng DOH

Sa ikalawang araw ng pagbabalik ng enhanced community quarantine (ECQ), extension agad ang hinirit ng Department of Health (DOH) para sa istriktong lockdown.

Kinumpirma ito ni Health Undersecretary Ma. Rosario Vergeire ngunit nilinaw na hindi pa ito pinal at pinag-uusapan pa ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease.

“Extension for another week was recommended but nothing is final and IATF works in a whole of government approach. There will be an assessment of the progress before ECQ ends,” saad ng health official.

Dati nang sinabi ni Vergeire na dalawang linggong ECQ ang ‘ideal’ para makita ang epekto ng lockdown sa NCR Plus area.

Nitong Lunes ay uma­bot na sa 10,016 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, record-high buhat nang magsimula ang pandemya. (Raymark Patriarca)