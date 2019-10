1 ka bulan na nga reklamo ni Rica Peralejo, gibaliwala sa PAL

Usa na ka bulan ang milabay human nag-email ang aktres nga si Rica Peralejo kabahin sa iyang reklamo nga ticket refund sa Philippine Airlines (PAL), apan wala pa gihapoy tubag ang PAL.

“Just want to update everyone that Philippine Airlines has not responded to me since their last email on September 4. Over a month now, I have not received my full refund back yet, no compensation for my bags that were not offloaded when we offloaded the plane we were on (which means walang damit mga anak ko for two days at bumili pa ako kasi nasa maleta halos lahat), and lastly, no compensation yet that is apt for the trouble caused by being delayed for 6 hours and being in the airport for 12 hours,” saad ng aktres sa Facebook, Oktubre 12, 2019.

Paingon unta kini sa Amerika niadtong Agosto alang sa memorial sa iyang namatay nga amahan apan wala siya nakaabot kay na delay ang iyang flight ug unom ka oras.

12 ka oras usab siyang nagpaabot sulod sa kadaghan sa ilang giagiang proseso sa pagre-refund. Dala niya adtong higayuna ang iyang fuha ka bulan nga masuso ug ang lima ka tuig nga anak.

“Looks like totoo nga ang sinabi ng mga tao about this airline. Hope they can still prove me wrong,” matud niya.

Mitubag ayun ang PAL ni Rica sa Twitter, ug misaad nga i-follow up ang reklamo sa aktres.

Una nang gipadayag sa aktres nga dili diya gusto nga ipagawas sa social media ang iyang kasagmuyo apan dinhi lang mitubag ang ubang kompanya. (Jess Campos)