1 gov, 11 mayor niyari ng DILG sa ‘singit’ bakuna

Inisyuhan na ng ‘show cause order’ ng Department of Interior and Local Government (DILG) ang 13 lokal na opisyal na sumingit sa pagbabakuna kontra COVID-19 bagama’t wala pa sila sa ‘priority list’ nitong Miyerkoles.

Kabilang sa bagong tinukoy ni DILG Usec. Epimaco Densing III na pinadalhan ng ‘show cause’ order na sina Cebu, Minglanilla Mayor Elanito Peña; Alicia Bohol Mayor, Victoriano Torres; San Miguel, Bohol Mayor Virgilio Mendez; Lila, Bohol Arturo Piollo II; Lucena City, Quezon Mayor Roderick Alcala; Escalante, Negros Occidental Mayor Melencio ‘Boboy’ Yap; Lanao del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adiong Jr. at Jackie Bustamante-Mendoza, city councilor, District II ng Parañaque City.

“Meron na po tayong 11 mayors, isang governor, isang konsehal na inisyuhan na natin ng show cause order upang pagpaliwanagin kung bakit sila sumingit sa bakuna gayung hindi pa sila kasama sa mga prayoridad,” ani Densing.

Nabatid na nauna nang naisyuhan ng show cause order sina Mayor Alfred Romualdez of Tacloban City, Leyte, Mayor Dibu Tuan of T’boli, South Cotabato, Mayor Sulpicio Villalobos of Sto. Nino, South Cotabato, Mayor Noel Rosal of Legazpi City, Albay at Mayor Abraham Ibba of Bataraza, Palawan.

Pero ayon kay Densing, sa limang alkalde ay tanging si Legazpi City, Albay Mayor Noel Rosal lamang ang agad na nagpaliwanag.

“So nagbigay na po ako ng direktiba sa aking regional office na gumawa ng verification sa kanyang paliwanag,” ayon kay Densing.

Paliwanag naman ni Peña sa mga mamamahayag, siya ang namamahala sa municipality’s COVID-19 task force kaya kabilang siya sa mga frontliner.

“Ako sad, usa man sad ko sa frontliners. Kada-Wednesday magmeeting gyud mi sa COVID team namo. Nya, mga tawo, bisan kinsa na lang mo-approach nako. Mao to ni decide na lang ko og kuan sa vaccine,” pahayag ng alkalde.

Kasabay nito ay patuloy pa umanong nagsasagawa ng beripikasyon ang DILG sa mga natatanggap na impormasyon na may iba pang mga local executive ang nakapagpabakuna na rin kontra COVID-19.

“Puwede ko sabihin na in counting kasi meron pa kaming nare-receive ngayon na mga report and picture na nagpabakuna na opisyales. Ine-evaluate lang namin kasi may kasamang mga kapitan,” pahayag pa ni Densing.

Binigyang-diin ni Densing, sa sandaling mapatunayang may nilabag ang mga lokal chief executives ay ihahain na ng DILG ang reklamo sa Office of the Ombudsman upang magpasya kung anong parusa ang ipapataw sa mga ito.

Giit niya, hindi dapat idinadahilan ng mga nasabing alkalde na kaya sila nagpabakuna ay upang mahikayat o maimpluwensiyahan ang kanilang mga kababayan na sumailalim sa COVID vaccine.

“There should be some other reason. ‘Yong iba diyan sabi nila, pinilit sila nong Department of Health. Titingnan din natin ‘yan. So maraming mga angles before we can say whether they are justified before having them vaccinating ahead or not,” dagdag pa ng DILG Usec. (Dolly Cabreza)