1 buwan pang voter registration – Kamara

Naghain ng panukala ang mga lider ng Kamara upang palawigin ng isang buwan ang voter registration para sa 2022 elections.

Binigyan-diin nina Speaker Lord Allan Jay Velasco, Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez at Minority Leader Joseph Stephen Paduano na palawigin hanggang Oktubre 31 ang deadline na nakatakda na sa Setyembre 30 upang matiyak na mas maraming Pilipino ang makaboboto sa Mayo 9, 2022.

“At a time of uncertainty, each and every office of the government is tasked to be flexible and alert,” sabi sa explanatory note ng House Bill No. 10261.

Iginiit nila na ang eleksyon ang siyang sandigan ng demokrasya kaya dapat matiyak na maririnig ang boses ng mga mamamayan kung sino ang nais nilang mamuno sa bansa.

Ipinadala na ang panukala sa House committee on suffrage and electoral reforms na siyang magsasagawa ng pagdinig. (Billy Begas/Eralyn Prado)