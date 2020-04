1 buwan libreng kuryente

Libre na sa bayarin sa Marso-Abril ang mga kumukonsumo ng kuryente na 50 kilowatt per hour pababa o ang tinatawag na “lifeline consumers”.

Ito ang inihayag ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles sa briefing ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases.

Ayon kay Nograles, saklaw ng free billing para sa buwan ng March-April ang mga mahihirap na consumers hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas at Mindanao.

“Para sa mga lifeline consumers ng mga electric cooperative dito sa Luzon, Visayas at Mindanao maliban sa isang buwang grace period sa pagbabayad ng kuryente, libre na po ang inyong konsumo sa loob ng March to April billing period,” ani Nograles.

Tinatayang nasa tatlong milyong consumers ang makikinabang sa inisyatiba ng National Electrification Administration (NEA) , Philreca at mga electric cooperatives na kasali sa Pantawid Liwanag.

Sinabi ng kalihim na tiniyak ng Department of Energy sa IATF na may sapat na supply ng kuryente sa buong Luzon at may sobra pang 4,742 megawatts na supply sa rehiyon. (Aileen Taliping)