1.6M vs 106K: Catriona nilampaso si Pia sa Tiktok

Umabot na nga sa TikTok ang kumpetisyon, hindi lang ng mga sikat na artista, kundi pati na rin ng mga super sikat na beauty queen sa buong mundo.

Aba, pareho na ngang nasa TikTok sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, ha!

Well, bagamat nauna si Pia sa TikTok, dahil May 2020 pa lang ay may entry na siya, hindi naman siya ganun kaaktibo.

So far, 12 pa lang ang TikTok entry niya, na masyado ngang malalayo ang agwat ng posting niya.

At latest TikTok entry niya ay ‘transition’ na parang hudyat nga na mas magiging aktibo na siya sa mga darating na araw, at mukhang nai-enjoy na niya ito.

Anyway, dahil hindi nga siya aktibo sa TikTok, kaya hindi rin ganun karami ang mga follower niya na umabot lang sa 106,700 (pero sa totoo lang, marami na ito para sa mga non-active na tulad niya, ha), at ang like sa mga video niya ay umabot lang sa 300,500. Ang pina-follow naman niya ay 20 lang.

Kabog na kabog naman siya ni Catriona Gray na nagsimula lang nitong January 2021, pero dahil aktibo nga siya, sangkatutak nga agad ang mga nagpa-follow sa kanya.

At bongga nga si Catriona dahil verified (may check na kulay asul) agad ang account niya, kahit 10 pa lang ang entry niya.

Well, kahit tatlong buwan pa lang si Catriona sa TikTok, marami na agad ang follower niya na umabot na nga sa 1.6M. At waging-wagi rin ang mga like sa kanya, na umabot na ng 6.7 M, ha! At yes, 32 lang ang pina-follow niya, ha!

Mas aktibo at bongga nga si Cat sa TikTok, na may pa-live pa siya minsan.

May video nga siya na umabot na sa 1.5M, ang ‘National Arts Month Pilipinas’, pati na ‘yung ‘Glam Moments’ niya ay naka-1.5M na rin.

Pero ang video niya na iba-iba ang itsura niya, o tinatawag na ‘switching positions’ ay umabot na sa 2.1M, ha!

Well, sure ako na kung magiging aktibo rin si Pia sa TikTok, tulad ng ginagawa niya sa Instagram, mas bobongga rin ang mga manonood sa kanya, o magpa-follow sa kanya.

Di ba nga, sa Instagram ay siya ang tinuturing na ‘Most Followed Beauty Queen’ dahil may 12.1M na follower na siya.

Sumunod sa kanya si Catriona na may 11.7M follower naman!

Well, sina Pia at Catriona talaga mga namamayagpag sa social media. Talong-talo nila ang mga beauty queen mula sa ibang bansa. (Dondon Sermino)