1.5M jobless sa 2 linggong NCR Plus ECQ

Nawalan ang bansa ng kita na P1.8 bilyong sa dalawang linggong ipinatupad ang enhanced community quarantine (ECQ) dahil sa COVID-19 sa National Capital Region (NCR) at apat pang lalawigan.

Ito ang inihayag ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez sa Laging Handa press briefing kahapon.

Ayon kay Lopez, maraming negosyo ang nagsara sa loob ng nakalipas na da­lawang linggong ECQ at katumbas nito ang 1.5 milyong manggagawa ang pansamantalang nawalan ng pagkakakitaan.

“‘Yong sa nawala sa ekonomiya, ang estimate po for the two weeks ay around 1% ng ating GDP or P1.8 billion ang estimate na nawala sa ating ekonomiya,” ani Lopez.

Ngayong nasa modified ECQ na ang NCR Plus, mayroon na lamang 4.6% na mga negosyo ang nakasara pa at mga mangaggawang hindi pa nakababalik sa trabaho. (Aileen taliping)