1.3M view agad: Luis naloka sa kasikatan ni Deanna Wong

Ang lakas talaga ng appeal ni Deanna Wong, at muli ay pinatunayan niya `yon sa YouTube channel ni Luis Manzano, ang ‘Luis Listens’ na kung saan ay ang sikat na volleyball player, na kilala ngang Boss D, ang kanyang special guest.

Inamin nga ni Luis na bago siya matulog ay ang pangalan ni Deanna ang nakikita niya sa Twitter, hanggang sa paggising niya ay si Deanna pa rin daw ang nabubungaran niya. Ganun daw katindi ang paghanga ng mga fan kay Deanna, na palaging trending.

At siyempre, humble naman si Deanna sa reaksiyon niya sa sinabi ni Luis. Tila hiyang-hiya ang volleyball player na tanggapin ang papuri ni Luis.

Anyway, ang isa nga sa napag-usapan ay ang tungkol sa pagkakahawig daw nila ng isa pang social media superstar na si Niana Guerrero.

“Honored ako. Honestly I don’t see the resemblance sa mukha namin. Sana sa sayaw lang ang sinasabi nila na magkahawig kami,” sabi ni Deanna.

At dahil napag-usapan ang sayaw, nag-TikTok nga ang dalawa. Pinakita ni Deanna ang mga ‘moves’ niya kay Luis, at naobliga si Luis na gayahin ito.

“Baka bumilib ka pag nakita mo akong magsayaw,” sabi ni Luis.

“Baka matakot ako!” sabi ni Deanna.

Pero siyempre, alam naman ng lahat na parehong kaliwa ang mga paa ni Luis, kaya nauwi sa tawanan ang showdown sa TikTok.

By the way, 1.3M na agad-agad ang view ng interview na `yon ni Luis kay Deanna. At siyempre, parami pa nang parami ang nanonood habang dumadaan ang araw.

At sa ngayon, mukhang `yon ang pinakamalakas sa lahat ng interview ni Luis, ha! May mga mahigit 2.5M na view na, pero walong buwan na ang nakalipas mula noong ipalabas ang mga video na `yon.

Umabot na rin sa 3,700 ang nag-comment sa interview na `yon, na bilib na bilib sa pagiging humble ni Deanna, at puring-puri ang talino niya, ha!

Sa interview na `yon ni Luis din inamin ni Deanna na bet niya si Zac Efron.

At ang dami pang humihirit na sana ay magkaroon ng part 2 ang interview na `yon.

At siyempre, inaliw binaliw ni Luis si Deanna, na pinangakuan nga niya ito, na gagawin niyang puro mukha ang wall paper ng kuwarto nila ni Jessy Mendiola.

“Sige, picture-an mo, ha!” sabi ni Deanna kay Luis.

Na of course, joke lang naman!