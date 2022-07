1.3M benepisyaryo ng 4Ps tsugi na!

Tanggal na sa listahan ang 1.3 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Ito ang iniulat ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa ginanap na ikatatlong Cabinet meeting sa Malacañang.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na hindi na maikokonsiderang mahirap ang 1.3 milyong 4Ps beneficiaries na dating kasama sa 4.4 milyong benepisyaryo ng programa.

Nakaahon na aniya sa kahirapan ang 1.3 milyong 4Ps beneficiaries kaya ang P15 bilyon na ayudang dating tinatanggap ng mga ito ay ibibigay naman sa mga bagong benepisyaryo.

“Of note is Sec. Erwin Tulfo’s declaration that in the Pantawid Pamilyang Pilipino program at least 1.3 million beneficiaries out of 4.4 are no longer considered “poor” as a qualification for the 4Ps benefits. This frees up P15B for other qualified persons to replace them and now be included in the said program,” ani Angeles.

Naunang inihayag ni Tulfo na pangunahing utos sa kanya ng pangulo ay linisin ang listahan ng mga tumatanggap ng ayuda sa gobyerno at i-enroll sa 4Ps ang mga tunay na mahihirap. (Aileen Taliping)