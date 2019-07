₱91M education fund kinalikot ng hipag ni Villar

KINUWESTYON ng Commission on Audit (COA) ang paggastos ng city government ng Las Piñas, sa pamumuno ni Mayor Imelda T. Aguilar, sa P91.5 mil­yong Special Education Fund (SEF) na dapat sanang gamitin sa ope­rasyon ng pampublikong eskuwelahan.

Sa halip, ginastos umano ng city government ang pondo sa pagpapatayo ng limang palapag na Division Office ng Department of Education (DepEd) at sa konsumo ng kanilang kuryente.

Sa ilalim ng Section 272 ng Republic Act No. 7160, ang SEF ay kailangang gastusin lamang sa operasyon at konstruksyon ng school building, pagbili ng pasilidad, equipment, libro, gastos sa sports development at education research.

“The incurrence of the above expenses was not in accordance with… the revised guidelines on the use of the SEF,” ayon sa nilalaman ng 2018 audit report.

Pinaliwanag naman ng Local School Board (LSB) na bagama’t gi­namit ang pondo sa pagpapatayo ng DepEd Division Office, ang unang palapag ay pinagamit naman nila sa Alternative Learning Schools.

Idinagdag pa ng LSB na kaya nila kinuha sa SEF ang bayarin sa kuryente ay dahil sa kulang ang pondo ng national office.

Inirekomenda ng COA sa LSB na tigilan na ang paggamit ng SEF sa ibang gastusin at mahigpit na sundin kung ano ang isinasaad ng batas.

Ang LSB ay pinamumunuan ni Mayor Aguilar, hipag ni Senador Cynthia Villar. (Yves Briones)