₱8B DOH Project nilayasan ng contractor, siningil pa

PINAIIMBESTIGAHAN sa Mababang Kapulu­ngan ng Kongreso ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate ang P8 bilyong Barangay Health Stations (BHS) project ng Department of Health dahil sa mga iregularidad dito.

Sa kanyang House Resolution No. 1978, iginiit ng mambabatas na kalkalin ng House committee on good go­vernment and public accountability ang natu­rang proyekto ng DOH na hindi anya naabot ang target na pagtatayo ng school-based BHS na tinaguriang ‘TsekAp Project’.

Pakay ng proyekto na masolusyunan ang kakapusan ng BHS sa bansa. Batay anya sa DOH, 58% pa lamang ang BHS noong 2015.

Sa nasabing taon uma­abot lamang sa 17,904 ang dami ng BHS mula sa kabuuang 42,029 bilang ng mga barangay.

“The two-phased P8.1-B School-Based Barangay Health Station–TseKap Project was advertised in July 2015, bidded in September 2015, and awarded to J. Bros Construction to build 5,700 BHS,” nakasaad sa HR No. 1978 ni Zarate.

Nagkakahalaga ng P4.5 bilyon ang kontrata para sa first phase ng proyekto na nilagdaan sa pagitan nina dating DOH Secretary Janette Garin at Atty. Juliane Jorge ng J. Bros Construction noong Enero 26, 2016.

Para sa second phase ng proyekto umaabot sa 2,500 BHS na nagkakahalaga naman ng P3.6 bilyon ang itatayo. Bawat proyektong BHS ay pumapalo sa pres­yong P1.5 milyon.

Gayunman, bigla anya nilayasan ng J. Bros ang proyekto at naningil pa ito sa DOH.

“On March 13, 2018, J. Bros submitted its Notice of Termination of Contract to the DOH and demanded payment of P2.1B for its 429 BHS accomplishment for phase 1 and phase 2 of the projects. Yet according to DOH, only 270 BHS were built and only 8 have complete documents,” ayon sa resolusyon ni Zarate.

Lumilitaw naman anya na karamihan sa mga BHS ay hindi natapos dahil sahig at mga pundasyon lamang nito ang naitayo. Hindi rin umano napakinaba­ngan ang mga natapos na BHS dahil walang mga kagamitan.

“The targeted 5,700 school-based BHS was just a very small fraction of the BHS shortage. Billions of public funds were allotted, yet the people ended up with nothing but half-finished, dilapidated and unusable BHS,” ayon pa Zarate.

Iginiit ng mambabatas na kung inilaan na lamang ang P8 bilyon sa direktang serbisyo sa mga pampublikong pagamutan at ipinambili ng mga equipment, supply at gamot ay mas napakinabangan pa sana ito ng mahihirap na Filipino.

Samantala, nabatid na ang J. Bros Construction ay nadawit na rin dati sa kontrobersiyal na Makati City Hall parking building II na inimbestigahan ng Senado.

Nabanggit sa pagdinig ng Senado na kabilang umano ang kompanya sa mga su­mali sa bidding para sa naturang proyekto sa Makati pero iginiit ni Alejandro Tengco, chief operating officer ng J. Bros Construction na wala silang naging partisipasyon sa bidding ng kontrobersiyal na par­king building.