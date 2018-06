₱650M bayad ng DOT sa kinopyang ad ng McCann imbestigahan

IGINIIT ng isang dating opisyal ng Department of Tourism (DOT) na isama rin sa mga pinaiimbestigahan ni Secretary Bernadette Romulo-Puyat na mga anomalya sa kagawaran ang campaign ad na “Experience the Phi­lippines” na diumano’y kinopya lamang sa South Africa.

Ayon sa dating opisyal na tumangging magpabanggit ng pangalan, kung iimbestigahan ang lahat ng mga nabunyag na iligal na transaksiyon sa DOT ay hindi dapat malimutan ang naturang tourism campaign ad upang malaman ng publiko kung sino ang may kagagawan nito.

Sinabi ng dating opisyal na dapat panagutin ang mga nasa likod ng pagbabayad ng P650 mil­yong kontrata sa McCann, isang American global adverti­sing agency network.

Sinasabing binayaran pa rin diumano ang campaign ad sa kabila ng kanselado na ang pagpapalabas nito matapos lumikha ng kontrobersiya na ginaya lamang umano sa South Africa at binago lang ang pamagat.

Samantala, pinaiim­bestigahan na ngayon ni Puyat ang lahat ng mga transaksiyon ng Bidding and Awards Committee ng DOT dahil sa posibleng minaniobra umano ang bidding sa mga kontrata ng kagawaran.

Dagdag ng kalihim nais niyang matiyak na walang masasayang na pondo ng DOT matapos sumingaw ang ilang kontrobersyal na transaksyon tulad ng P60M ad placement sa programa ng kapatid ni dating Tourism Secretary Wanda Tulfo-Teo sa PTV 4, P80 milyon ‘Buhay Carinderia’ project at at P1.29-milyon na ha­laga ng mga reversable jacket.