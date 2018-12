₱5M pa sa mga One-Stop Shop Center ilalaan

TINIYAK ni Senator Sonny Angara na magkakaroon ng karagdagang pondo ang mga programa’t serbisyo tulad ng mga One-Stop Shop Service Center na nakalaan lamang para sa mga Overseas Filipino Wor­ker (OFW), kasabay ng mabilis at malayang pag-access sa mga government service.

Nasa P5 milyon na pondo ang nakatakdang i­dagdag sa 18 one-stop service center sa bansa upang mapanatili itong fully equipped at operational.

Ayon kay Angara, sa pamamagitan nito ay mapabibilis ang proseso para sa mga Pinoy na nagna­nais ng seguridad sa kanilang mga government-issued document na kinakailangan para makapag trabaho abroad.

“The Senate will increase the budget of the Labor Department to improve its One-Stop Service Cen­ters for OFWs to make government frontline ser­vices accessible to Filipinos who are currently working and planning to work abroad,” sabi ni Angara.

Bukod dito, layon din ng senado na maglaan ng karagdagang P100 milyon para sa emergency repat­riation program ng Department Of Labor and Employment (DOLE).

“The additional funding would provide the department a standby fund for the repatriation of distressed OFWs in cases of outbreaks or crisis particularly in Middle East countries,” dagdag nito.

Matatandaang inisponsoran ni Angara ang panibagong OWWA law o Republic Act 10801 na nagpatibay sa kapasidad ng gobyerno upang gabayan ang mga OFW na nawalan ng trabaho o ‘di kaya’y umuwi ng Pilipinas.

Inaatasan ng pinagtibay na batas ang gobyerno upang maglaan ng karagdagang pondo para sa reintegration program ng mga OFW, kabilang na ang free employment at livelihood training, access to credit, at grant money upang makapagsimula ng sariling negosyo.