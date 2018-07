₱583M aircraft ng SkyJet hinatak sa utang

ISANG 80-seater aircraft ng SkyJet Airlines ang pini­gilan na makalipad ng Bureau of Customs (BOC) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) matapos na madiskubre na hindi nagbabayad ng buwis ang nasabing kompanya ilang taon na rin ang nakalilipas.

Iprinisinta kahapon ni NAIA District Collector Carmelita Mimel Talusan kay BOC Commissioner Isidro Lapeña sa harap ng mga mamamahayag ang pinigilang eroplano ng SkyJet na nakahimpil sa hangar ng general aviation area.

Ang naturang eroplano na may body number RP-C8538 ay pag-aari umano ng Magnum Air Inc. na nag-o-operate sa pangalang SkyJet Airlines kung saan ay tinanggal na ito sa List of Locators sa Subic Bay Freeport noong taong 2014.

Ayon kay Talusan, tumigil ang operasyon ng SkyJet noong Marso 2017 matapos na madiskubreng hindi nagbaba­yad ng duties and taxes bagama’t ginagamit ang kanilang eroplano para sa pagsakay ng mga local tourist at chartered flight sa iba’t ibang destinasyon sa bansa.

Nabatid na nagkakahalaga ang naturang eroplano ng P583.6 mil­yon pero wala umanong makitang rekord ng import entry nito na isinumite ng may-ari.

Inatasan ng BOC ang SkyJet na bayaran ang customs duties para sa kanilang eroplano na nagkakahalaga ng P90,000 bukod pa sa mga penalty at iba pang bayarin sa gobyerno.

Nabatid sa ulat na kapag hindi nakapagba­yad ng buwis ang may-ari ng eroplano ay posibleng isubasta ito sa mahigit P673 milyong halaga pabor sa pamahalaan.

Ang SkyJet ay pag-aari ni Noveleta, Cavite Mayor Dino Carlo Reyes Chua.