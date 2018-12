₱3M pag-aagawan sa Presidential Gold Cup

DAGSAAN ang mga karerista ngayong araw sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite at mga off-track betting station upang saksihan ang kapana-panabik na 46th PCSO Presidential Gold Cup Race.

Dumating na ang araw na hinihintay ng mga horse owner, trainer at jockey dahil ang nasabing event ang pinakamalaking karera ng taon kung saan magpapabilisan ang mga tigasing kabayo sa bansa.

May walong kalahok at napipisil ng mga karera tipster ang kabayong si Salt And Pepper na gagabayan ni star jockey Jonathan B. Hernandez.

Para kay Hernandez anybody’s race ang laban dahil mga beterano ang kanilang makakalaban.

“Lahat ‘yan naghanda, malaki ang premyo at karangalan ang nakataya dito kaya sigurado 100% kundisyon ang mga kasali,” saad ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey­-of-the-Year awardee na si Hernandez.

Hindi kasali ang defending champion na si Dewey Boulevard pero tiyak na mapapalaban si Salt And Pepper kina last year’s fourth placer Sepfourteen at 2015 Presidential Gold Cup king Dixie Gold.

Ang ibang kalahok sa 2,000-meter race ay sina Manalig Ka, Electric Truth, Hiway One, Pangalusian Island at kakampi ni Sepfourteen na si Radio Active.

Nakalaan ang tuma­taginting na P3M ang iuuwi ng owner ng champion horse, may P1M naman ang ibubulsa ng second placer habang P500,000 at P300,000 ang hahamigin ng pa­ngatlo at pang-apat na may-ari ng kabayong tatawid ng meta.