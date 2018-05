₱36.5M puslit na sigarilyo, gulay at prutas nasamsam ng BOC

Kumpiskado ng Bureau of Customs (BOC) ang nasa P36.5 milyon na halaga ng mga hindi deklarado at smuggled na mga sigarilyo at mga agricultural product sa Tondo, Maynila.

Pilit na isiniksik sa kahon-kahong mansanas ang mga produktong sibuyas at carrot na laman ng pitong 40 container van sa Manila International Container Port. Mayroon ding mga pekeng sigarilyo ang ibang container van.

Madalas itago sa kahon ng mansanas ang mga produktong ipinupuslit sa Pilipinas dahil tax-free ang naturang prutas kumpara sa ibang mga agricultural pro­duct, ayon kay Customs Commissioner Isidro Lapeña.

Ayon kay Lapena, kakasuhan ng paglabag sa Customs Law ang mga consignee ng kontrabando na Khalevskies Enterprises, Trixcean Trading, Ashton at Ilyze Trading, Yohann Rein Trading at Marid Industrial Marke­ting.

Naglabas ng warrant of seizure and detention upang hindi na mailabas ang mga smugged goods sa kustodya ng BOC.