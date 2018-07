₱2M ng TNT winner ibibigay na ng ABS-CBN

May kumalat na kuwento na kesyo ang TNT (Tawag Ng Tanghalan) winner na si Janine Berdin ay mukhang kawawa pa rin ngayon. Na ang sabi sa tsismis, ang premyo ni Janine sa Tawag Ng Tanghalan na halagang P2M ay hindi pa rin niya nakukuha.

Na ang sabi pa ulit, makalipas ang anim na buwan ay doon lang puwedeng makuha ni Janine ang premyo. Kaya sa ngayon, hirap na hirap pa rin daw si Janine, at ang pamilya nito.

May kuwento pa na kesyo hindi makauwi sa Cebu si Janine dahil umiiwas daw ito sa mga pinagkakautangan niya roon. Wala pa nga kasi sa mga kamay niya ang premyo niya.

At may mga dagdag na kuwento pa na kesyo kapag kinukontak ang mga TNT winner para mag-show, mag-perform, pinahihirapan ang mga producer ng mga taong nagma-­manage sa mga TNT winner, at k­esyo malak­i pa raw ang kinakaltas na komisyon.

***

Hindi ako sigurado kung sobrang poor talaga ang pamilya ni Janine sa Cebu, pero kung ganu’n man, hindi naman kataka-taka ‘yon, dahil kaya nga siguro siya nagsusumikap dahil gusto niyang iahon sa hirap ang pamilya niya.

Hindi na bago ang ganyan sa showbiz, na pumapasok mag-artista ang kabataan dahil sa kahirapan sa buhay. At kahit ang mga sikat na artista ngayon, nanggaling din naman sa hirap.

Anyway, agad naming kinontak ang isa sa top executive ng ABS-CBN, at ito nga ang naging pahayag niya.

“Naku that’s not true Joe. Our big cash prizes as per policy are given­ 60 days after and Janine’s money is being… For release next week. Hindi totoo ang 6 months.

“ABS’ handles booking of TNT singers but hindi naman pahirapan ang pagbayad sa kanila.” (Joe Barrameda­)

***

Nu’ng huli kong nakita si Janine at iba pang winner ng TNT sa contract signing, presscon nila para sa bagong tatag na TNT Records, kung saan ay may mga album na nga sila, lalo na ang winner na si Janine, hindi mo naman iisipin na naghihirap siya, dahil maayos ang itsura niya.

Mula sa mga damit nila, hanggang sa makeup at ayos nila, at pati na sa mga pananalita nila, mukhang hindi naman sila naghihirap sa buhay.

At kahit nga ang unang winner ng TNT sa ‘It’s Showtime’ na si Noven Belleza, ramdam mo na mayaman na ngayon.

Anyway, agad nga naming ki­nuha ang reaksiyon ng ABS-CBN sa mga kumakalat na kuwentong ito tungkol sa mga TNT winner. At heto ang ipinada­lang mensahe ni Mr. Kane Errol Choa, ang Head of Corporate Communications ng ABS-CBN.

“Hindi totoo ang balita na aabutin ng anim na buwan bago matanggap ng ‘Tawag ng Tanghalan’ grand champion na si Janine Berdin ang kanyang cash prize.

“Matatanggap ni Janine ang na­panalunan niyang P2 milyon, tax-free, ngayon buwan. Ito ay bahagi ng proseso na ipinaliwanag na kay Janine at sa iba pang TNT winners matapos ang grand finals.

“Maayos ang pamilya ni Janine, at sa katunayan, may pina­planong homecoming show ang ama at tiyuhin niya sa pag-uwi niya sa Cebu.

“Hindi rin totoo na malaki ang kinakaltas sa talent fee ng TNT artist­s. Tinitiyak ng pamunuan ng TNT na protektado at inaalagaan nito ang kapakanan ng artists.”

Well…