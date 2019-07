₱2M multa sa magpapakalat ng fake news

PARA matigil na ang pagpapakalat ng maling­ balita o fake news sa mga website at social media platform, gaga­wing na itong isang krimen, ayon kay Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III.

Sa ilalim ng Senate­ Bill No. 9 o An Act Prohibiting the Publication and Proliferation of False Content on the Philippine Internet, ang mahuhuling lumalabag nito ay pagmumultahin ng hanggang P2 milyon kasama na ang pagkakakulong nito.

Inihain ni Sotto ang panukala kasunod ng survey ng Social Weather­ Station (SWS) kung saan 67 porsiyento ng mga Pilipino internet user ang naniniwalang patuloy ang pagkalat ng fake news sa internet.

“This bill seeks to protect the public from the adverse effects of false and deceiving content online. It also seeks to promote responsible use of the internet,” sabi ni Sotto.

Sa ilalim ng panukala, sinumang mapatunayang guilty sa pag­likha o pag-publish ng maling impormasyon para ilihis ang publiko ay dapat parusahan ng pagkakakulong at multang P300,000.

Ang mapatunayan namang gumagamit ng fictitious online account o website sa paggawa o pag-publish ng maling impormasyon ay mahaharap naman sa parusang pagkakakulong at multang P500,000.

Sinumang mahuling­ nag-finance para sa pagbuo ng paglathala sa online site ng maling impormasyon ay pamumultahin ng P1,000,000 kasama na ang pagkakakulong nito.

Kung hindi naman susunod sa utos ng gobyerno na tanggalin ang nasabing maling impormasyon o ‘di kaya’y magbigay ng koreksiyon sa nasabing artikulo ay makukulong din at pagmumultahin ng P2,000,000. (Dindo Matining)