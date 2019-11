₱22M donasyon ng China sa Mindanao quake

Inanunsyo ng Embahada ng China na ipagkakaloob nito ang P22 milyon bilang humanitarian aid sa mga nasalanta ng serye ng malalakas na paglindol sa Mindanao.

“The Chinese go­vernment expresses its deepest sympathy to those affected families and decided to donate three million RMB (renminbi, o P22 mil­yon) through the embassy in the Philippines to aid the victims and support the disaster relief efforts by the Phi­lippine government in Mindanao,” ayon sa statement.

Sa huling ulat, 17 na ang nasawi dahil sa kalamidad habang 327 ang sugatan at dalawa ang nawawala.

Tinataya namang nasa 29,349 pamilya o 146,745 na indibidwal ang apektado ng sunod-sunod na pag­lindol sa Mindanao ayon sa situatioanal report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon.

Patuloy pa rin ang mahihina at malalakas na aftershock ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

Nasa 28,222 na gusali ang napinsala base sa isinagawang pagsusuri ng Department of Public Works and Highways.

Sa nasabing bilang, 27,350 ang mga kabahayan, 757 ay mga eskuwelahan at 37 ay mga health facilities.

Umaabot na rin sa mahigit sa P15 milyon halaga ng relief goods ang naibigay na tulong sa mga apektadong pamilya ng Department of Social Welfare and Development at the Office of Civil Defense. (Edwin Balasa)