₱20B China, DILG cctv bubusisiin

BUBUSISIIN ng Senado ang P20 billion CCTV deal sa pagitan ng isang state-owned Chinese firm at Department of the Interior and Local Government (DILG).

Nais ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na maisapubliko ang detalye ng kasunduan ng DILG at International Telecommunications and Construction Corporation na batay sa impormasyon ay blacklisted na sa ibang bansa dahil sa security at corporate countries violations.

Nabatid na ang naturang deal ay kasama sa mga nilagdaan ni Chinese President Xi Jinping nang bumisita sa Pilipinas.

Nakasaad sa deal ang pagkakabit ng 12,000 CCTV camera sa Metro Manila at Davao City.

Agad namang tiniyak ni DILG Secretary Eduardo Año na walang data breach o security violations sa kasunduan kasabay ng paggiit na ang proyekto ay ikakabit lamang sa kasalukuyang CCTV systems para palakasin pa ang pagbibigay-seguridad.

“There is no confidential or classified information that will be stored in the system. This is an integrated CCTV monitoring system for the purpose of public safety,” saad ni Año.

Hindi rin aniya itatago ang mga CCTV camera na ikakabit habang mga tauhan lamang ng PNP at DILG ang papayagan sa monitoring stations ng sistema.

Binigyang-diin pa na walang Chinese na papayagan sa monitoring stations dahil mayroon din aniyang protocol at security measures na inilatag.

Idinagdag pa ng kalihim na importante ang proyekto dahil isa ang Pilipinas sa mga natitirang bansa sa Asya na walang Smart City o Safe City project.