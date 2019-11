₱2.7M ayuda ng Iloilo City sa mga biktima ng lindol

MAGBIBIGAY ng P2.7 milyong tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Iloilo sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao.

Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, inaprubahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ang resolusyon para sa cash assistance sa siyam na local government unit (LGU).

“We have approved the resolution for the financial assistance but we will have to wait for the approval of the City Council,” ani Treñas.

Makatatanggap ng cash assistance ang Kidapawan at Digos City, Makilala, Tulunan at M’lang sa North Cotabato, gayundin ang Bansalan, Matanao, Magsaysay, at Kiblawan sa Davao del Sur.

Inihahanda na rin ng lungsod ang donasyon nito sa mga biktima ng lindol tulad ng mga jerry­ can, kumot, hygiene kit, tent at food pack. (Prince Golez)