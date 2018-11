₱2.50 dagdag buwis sa yosi umabante

NAKALUSOT na sa House committee on ways and means ang panukala na magpapataw ng panibagong dagdag na buwis sa ­sigarilyo.

Kapag naisabatas ay madadagdagan ng P2.50 ang buwis sa yosi simula Hulyo 2019.

Ayon kay Nueva Ecija Rep. Estrelita Suansing, chairperson ng naturang komite, ang inaprubahang panukala ay magbibigay-daan para madagdagan ang ipinapatong na excise tax sa mga produktong tabako sa pamamagitan ng pag-amyenda sa National Internal Revenue Code.

Dadagdagan ng P2.50 ang excise tax sa sigarilyo sa loob ng apat na taon simula 2019.

Ipatutupad ang taas-buwis tuwing Hulyo.

“Also a four percent will be imposed every year thereafter, starting 2023,” ani Suansing.

Ang dagdag na P2.50 ay bukod sa P35 excise tax rate na ipatutupad sa susunod na taon mula sa P30 ngayong taon alinsunod sa Republic Act (RA) No. 10963 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law.

Ipinaliwanag ni Suansing na ang buwis sa sigarilyo ay magiging P37.50 sa 2019, P40 sa 2020, P42.50 sa 2021, at P45 sa 2022.