₱17B SEAG, BCDA fund inangkin ni Cayetano

IBINUKING ni Budget Secretary Benjamin Diokno na si dating Foreign Affairs Sec. Alan Peter Cayetano ang nag-utos na ilagay sa Department of Foreign Affairs (DFA) ang higit sa P7 bilyong alokasyon na gagamitin ng bansa sa papalapit na 30th Southeast Asian Games (SEAG) sa susunod na taon.

Ginawa ni Diokno ang pahayag sa kainitan ng “Question Hour” sa plenaryo ng Kamara nitong Martes, matapos siyang gisahin ni Deputy Speaker at Surigao del Sur Rep. Prospero “Butch” Pichay ukol sa paglalagay ng pondo ng 2019 SEA Games sa ilalim ng DFA.

“It was requested by then Foreign Affairs Secretary (Cayetano) who’s on top of the SEA Games (preparation),” paliwanag ni Diokno.

Ayon kay Pichay, ang Philippine Sports Commission (PSC) ang ahensiya na dapat pinag­laanan ng nasabing multi-bilyong pisong pondo, imbes na sa departamento na dating pinamumunuan ni Cayetano.

“This is sports, (and) this is not about diplomatic relationship. This is about sports and there is an agency tasked to do this things – and that’s the Philippine Sports Commission (PSC),” giit ni Pichay.

Giit ni Pichay, kahit pa si Cayetano ang kasalukuyang chair ng SEAG committee, hindi dapat inilagay ng Department of Budget and Management (DBM) ang nasabing pondo sa ilalim ng ahensiya dahil wala sa mandato ng DFA ang usapin pagda­ting sa pampalakasan.

“Ang tanong ko lang, bakit niyo nilagay ‘yan sa Department of Fo­reign Affairs when it should be in place under the PSC? That’s the agency mandated to do these things. Even if (then Sec. Cayetano) is the chairman of the SEA Games committee, (that should be placed under PSC),” sabi ni Pichay.

Dagdag pa ni Pichay, hindi niya maintindihan kung anong klaseng “milagro” ang ginawa nila Diokno at Cayetano para mailagay ang na­sabing alokasyon sa DFA.

“In the first place, why you didn’t put it sa PSC? Ano bang milagro ‘yan?” tanong ni Pichay kay Diokno.

Ang nasabing pondo din ang naging dahilan kung bakit ipina-defer ng Senado nitong Lunes ang panukalang P27.5 bilyon na budget ng DFA para sa 2019.

Bukod sa P7.5 bil­yon, meron ding hiwalay na pondo ang 2019 SEA Games na aabot sa P9.54B sa ilalim ng Ba­ses Conversion Development Authority (BCDA).

Ang BCDA ay pinamumunuan ni Vince Dizon na dating kaklase ni Caye­tano at nagsilbi din bilang kanyang dating chief political officer sa Senado.