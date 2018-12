₱15M makabagong laboratoryo, bubuksan sa Antipolo

BINUKSAN ng Pamahalaang Lungsod ng Antipolo, sa pamumuno ni Mayo­r Jun Ynares, ang bagong tayong Antipolo Institute of Technology (AiTECH) Innovation Design Enginee­ring and Art Fabrication Laboratory (IDEA FabLab) kamakailan sa Sitio Caba­ding, Brgy. San Jose.

Sa pagtutulungan ng AiTECH at DTI Region IV, ito ang kauna-unahan at nag-iisang FabLab sa buong bansa na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng isang LGU. Kumpleto sa mga state-of-the-art equipment ang naturang pasili­dad kung saan available ang digital fabrication, advanced technical prototy­ping at printing sa paggawa ng mga produkto at imbensyon.

“Hindi po nagtatapos sa inauguration ng FabLab ang mga proyekto ng lokal na pamahalaan dahil mas marami pa pong imprastraktura ang nakatakdang buksan ngayong taon na magi­ging daan para mas maging accessible para sa lahat ang mga serbisyo ng gobyerno,” pahayag ni Mayor Ynares.

Dumalo sina DTI Usec. Zenaida Maglaya, DTI Asec. Blesila Lantayona, CHED Chairman Dr. J. Prospero De Vera III, Rizal Gov. Rebecca ‘Nini’ Ynares, DTI Regional Dir. Marilou Toledo, DTI Rizal Provincial Dir. Mercedes Parreño, mga mayor sa Rizal at mga opisyales at kawani ng pamahalaang lungsod.

Hindi lamang mga mag-aaral ang maaaring gumamit ng FabLab kundi pati rin ang mga local business ow­ner at contractor mula sa pribadong sektor.