₱11B New Clark City inutang sa Malaysian bank

MAHIGIT sa P11 bilyon ang inutang ng gobyerno sa isang bangko sa Malaysia para sa konstruksiyon ng pasilidad sa New Clark City para sa nalalapit ng Southeast Asian (SEA) Games kung saan magsisilibing host ang Pilipinas, ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon.

Sa panayam sa Headstart ng ANC, sinabi ni Drilon na may ‘deficit’ na nagkakahalaga ng P624 bilyon sa budget sa taong ito at bahagi nito ay gagamitin para mapondohan ang SEA Games.

“In this budget this year, we have a deficit of P624 billion for which we have to borrow in order to finance that deficit at an interest of I don’t know how much,” pahayag ni Drilon.

“Part of that deficit or two and a half percent of that deficit would be the cost of staging these games,” dagdag pa nito.

Naging kuwestiyonable umano ang nasabing pondo dahil umutang ang bansa sa isang Malaysian bank, na hindi nabanggit, ng P2.2 bilyon na babayaran sa loob ng limang taon.

“We have a deficit of P624 billion, P9 and a half or P10 billion of that would be because of the facilities that we built,” sambit ni Drilon.

“We are incurring a loan here. Inutang natin ito from a Malaysian bank.

That would be payable in five years time at P2.2 billion per year. So that’s a total of P11 billion. So it was financed by borro­wing, mind you,” dagdag nito.

Naunang nang kinuwestiyon ni Drilon ang P55 milyong halaga na cauldron na gagamitin sa pagbubukas ng 30th SEA Games kung saan host ang Pilipinas na magsisimula sa Nobyembre 30 hanggang Disyembre 11.

Paiimbestigahan din umano niya sa Senado ang ginastos ng Pilipinas sa pag-host ng naturang event. (Dindo Matining)