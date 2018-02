​Roque kay De Lima: Sana forever ka na sa kulungan

​UMIINIT ang ‘word war’ sa pagitan nina Presidential Spokesman Harry Roque at Senadora Leila de Lima.

Sa press briefing ni Roque, sina­got nito ang banat sa kanya ni De Lima na ipinagpalit na nito ang kanyang prinsipyo sa ambisyong ma­ging senador.

Ayon kay Roque, sana ay habang buhay nang manatili sa kulungan ang senadora.

Matatandaang tinawag din ni Roque na ‘Mother of All Druglords’ si De Lima dahil namayagpag ang illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City noong siya pa ang kalihim ng Department of Justice.

Tumanggi naman munang magkomento si Roque kung tuloy ba o hindi ang plano nitong kumandidato sa pagkasenador sa 2019 elections.

“As I said, happy anniversary on your first year of detention, may you spend the rest of your life in jail,” ani Roque.

Nakulong si De Lima sa Custodial Center ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame noong Pebrero 25, 2017 matapos na ilabas ng Muntinlupa Regional Trial Court ang warrant of arrest laban sa senadora.

Subalit bago abutin ng isang taon ang kaso, tatlong judge na ang nag-inhibit samantalang isa naman ang maagang nagretiro.