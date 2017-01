ZERO BULAGTA

Sa unang araw ng suspensyon ng Oplan Tokhang ng PNP kontra ilegal na droga, nakapagtala na ng zero fatalities sa Metro Manila pa lamang sa loob ng nakalipas na magdamag.

Ito ay makaraang buwagin ang PNP-AIDG base sa kautusan ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa para mabigyan-daan ang pag­lilinis ng hanay ng PNP matapos masangkot ang ilang tauhan ng AIDG sa pagdukot at pagpatay kay South Korean businessman Jee Ick Joo sa loob pa mismo ng Camp Crame.

Walang naitalagang anti-drug operations sa Maynila at Quezon City sa buong magdamag gaya ng buy bust at raid na kadalasan ay nagreresulta sa pagkasawi ng ilang drug suspects na sinasabing nanlalaban.

Kamakalawa nang buwagin ang AIDG at iutos ni Dela Rosa na itigil muna ang Oplan Tokhang na frontline sa ‘war on drugs’ at mag-focus sa paglilinis sa hanay ng pambansang pulisya.

Kumpirmado naman sa Quezon City Police District (QCPD) na wala nang naitalang bagong kaso ng “death under investigation” (DUI) at ng anumang engkuwentro.

Base sa record ng Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) ng QCPD, ang pinakahuling naitala sa blotter ay ang kaso ng DUI by shooting na nangyari ng Enero 29, 2017 dakong alas-9:55 ng gabi.

Paliwanag ni QCPD Director Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, kaya walang naitalang DUI at maging ng encounter ay dahil wala silang isinagawang anti-drug operation sa buong magdamag sa Quezon City.

Sa ngayon ay nakatutok umano sila sa pagsilip sa rekord at performance ng bawat pulis bilang pagtalima sa ‘cleansing order’ mula sa Camp Crame.

Naglalatag din umano ng mga entrapment operations para maaktuhan ang mga tiwaling pulis sa kanilang bakuran.

Samantala, labis namang ipinagtaka ni Sen. Panfilo Lacson kung paanong nangyari na na­ging ‘zero’ ang bulagtaan matapos iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil muna ang Oplan Tokhang ga­yong sinasabi noon ng pulisya na hindi lahat ng bulagtaan ay dahil sa kanilang operasyon kundi may kontribus­yon dito ang mga vigilantes.





Kataka-taka umano na dahil nag-zero ang patayan ay tila sumunod din sa utos ng Pangulo ang mga vigilantes.

“Right after the instruction (of the President) and right after the announcement by the chief PNP Gen. Dela Rosa, kung nag-zero killings overnight eh tanong natin sarili natin bakit ang covered lang ng instruction ng chief PNP dapat ‘yung PNP eh bakit parang pati ‘yung vigilantes sumunod, na wala silang napatay, walang riding-in-tandem, walang pinasok sa mga shanties?” tanong ng senador.

“‘Yung walang nanlaban, ang assumption police operation. Since stop ‘yung operation, talagang walang mapapatay ‘yung mga pulis. Ang tanong bakit wala ‘yung ten or eleven on the average na napapatay ng vigilantes, ‘yung tinatawag na DUIs (death under investigation,” punto pa ni Lacson.

Si Albay Rep. Edcel Lagman naman mula sa Kamara, ipinunto na tila kagagawan talaga ng mga scalawags o tiwaling pulis ang extrajudicial killings (EJK) dahil nawala ito nang ‘igapos’ ang mga ito sa pamamagitan ng tigil-Tokhang order ng Pangulo na agad ipinatupad ni Dela Rosa.

“For the first time in six months there were no reports today of drug-related killings,” ani Lagman gayong sa nakalipas na anim na buwan ay halos umabot sa 7,000-katao ang napatay sa ‘war on drugs’.