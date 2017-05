Yaman ni Duterte lumaki na

Pumalo na sa mahigit P27 million ang yaman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa anim na buwan pa lamang na nakaupo ito sa Malacañang.

Lumaki ng mahigit P3 milyon ang networth ni Duterte base sa kanyang pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN).

Nakasaad sa SALN ni Pangulong Duterte na umaabot sa P27, 428, 862.44 ang idineklara nitong total assets, mas mataas ng P3.3 milyon mula sa P24,080,094.04 na dineklara niya noong Hunyo 2016 matapos maupo bilang Pangulo ng bansa.

Nagdeklara din si Duterte ng P1M liabilities dahil sa kanyang personal loan mula sa kaibigang si Samuel Uy.

Sa isinumite nitong 2016 Statement of Election Contributions and Expenditures sa Commission on Elections (Comelec), nakalista ang isang Samuel Uy bilang isa sa kanyang campaign contributor na nag-donate ng P30 milyon noong 2016 presidential elections.

Idineklara naman ni Duterte na cash on hand/in bank ay P18,453,862.44 nitong Disyembre 31, 2016, mas mataas ng P3.1 million sa P15,305,094.04 cash on hand na dineklara niya noong Hunyo 2016.