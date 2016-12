WPS issue vs. China ‘di isusuko — Palasyo

Hindi kakalampagin ang China pero hindi rin babalewalain o isusuko ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea (WPS) kabilang na ang Scarborough Shoal.

Ayon kay presidential spokesperson Ernesto Abella, wala sa bokabularyo ni Pangulong Duterte na i-pressure ang China. Gayunpaman, hindi rin aniya kasama sa opsyon na isuko ang usapin.

“Well, I think both the options representing the pressuring and considering it futile are not in the President’s book,” ani Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

“As far as I can see, he wants to, he says he’s not giving up on the matter,” dagdag nito.

Pansamantala lamang umano itong isinasantabi pero natitiyak aniyang matatalakay ito sa pagitan ng China sa hinaharap.