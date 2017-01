Wish ni PDU30 sa 2017: Payapa, asensadong ‘Pinas

“I just want my country peaceful and develo­ping.”

Ito ang hangad ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte para sa bansa ngayong 2017.

Maliban sa mapayapa at maunlad na Pilipinas ay wala na umanong iba pang hinahangad para sa bansa si Pangulong Duterte.

“Wala na akong iba pang ambisyon sa buhay ko,” pagbibigay-diin ng Pangulo sa one-on-one interview ng ilang media organization bago ang pagpasok ng 2017 sa Malacañang.

Anim na buwan matapos na maluklok bilang Pangulo ng bansa ay isa-isa ring tinalakay ng Pangulo ang ilan sa na­ging accomplishment ng kanyang administrasyon.

Pero partikular na ibinidang muli ni PDU30 ay ang kanyang pagpapatuloy na kampanya laban sa iligal na droga na nagresulta aniya ng pagbaba ng bilang ng nangyayaring krimen gaya ng robbery at rape na epek­to aniya ng maigting na kampanya ng pamahalaan sa illegal drugs.

“Tingnan mo ‘yung crime rate noon… Tingnan mo ‘yung crime rate at tingnan mo ngayon. So what is my purpose? My purpose is really to give order,” sabi pa ng Pa­ngulo sa panayam ng CNN ­Philippines.