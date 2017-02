“I will kill more” — PDU30

Ibinabala ni Pangulong Rodrigo Duterte na marami pang magbubuwis ng buhay kung ito ang kinakailangan para masugpo ang pagkalat ng ilegal na droga sa Pilipinas.

“I will kill more…if only to get rid of drugs,” paghahayag ni Pangulong Duterte nang magtalumpati ito sa dinaluhang ika-38 National Convention ng Philippine Association of Water Districts na ginanap sa SMX Convention Center sa Davao City kahapon ng hapon.

Sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin din nito na nagkamali siya sa pagtantiya na kaya niyang sugpuin ang illegal drugs sa bansa sa loob ng anim na buwan, “…and this campaign I thought I would finish it within six months but my standard then was Davao City. When I became President I have access to all information… and then you realized it you saw it on TV by the hundreds of thousands ganun pala kalala… and the trade is still being carried on behind prison bars…and no amount of confiscation even noon nilagay na nga sa NBI (National Bureau of Investigation) kasi nakakadala ng cellphone you know a cellphone and if you’re a prisoner and you are into drugs ang price n’yan is about P500,000. There was a time na pumasok ang cellphone so you cannot trust anybody.”